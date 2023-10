Rúben Amorim e o Dumiense como adversário na Taça: «Como vimos esta semana, nada é simpático»

Rúben Amorim já comentou o sorteio da Taça de Portugal , que colocou o Dumiense no caminho do Sporting. Reconhecendo a diferença de valor entre as duas equipas, o treinador dos leões frisou que todos os jogos têm de ser encarados com a mesma seriedade e lembrou as dificuldades sentidas frente ao Olivais e Moscavide."Como vimos esta semana, nada é simpático, tudo se pode tornar complicado. Obviamente são escalões diferentes, realidades diferentes, mas vamos tentar vencer o jogo, como sempre, tendo o favoritismo máximo e a obrigação de o fazer. Jogamos em casa, o que é bom. Porque a eliminatória realiza-se na paragem das seleções, há sempre jogadores fora e temos de ter em atenção a recuperação, ver quem vem em melhor forma para jogar e passar a Taça de Portugal. Esse é o objetivo", disse o treinador leonino.