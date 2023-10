Três grandes jogam em casa: conheça todos os jogos da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal

25.10.2023

Outros que se 'agigantaram'

O histórico V. Setúbal, atualmente no Campeonato de Portugal, também se 'agigantou' face ao Leixões, do segundo escalão, tal como o Dumiense, frente ao AVS, enquanto o Amarante e o Serpa, também do quarto escalão, eliminaram Académica e Pêro Pineiro, do terceiro, respetivamente.