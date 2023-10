Golo de João Faria já eliminou Sporting da Taça e central quer "fazer o mesmo" agora no Dumiense

Em Dume, Braga, a alegria foi muita na hora do sorteio da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal : o Dumiense vai defrontar o Sporting em Alvalade, em novembro. João Faria, capitão da equipa que milita no Campeonato de Portugal, já sabe o que é defrontar os leões na prova rainha, ou não tivesse sido um golo dele - na altura, no Varzim - que ditou o afastamento do Sporting na 3.ª eliminatória da edição do ano passado da Taça."É sempre bom jogar contra um clube grande, na casa deles. Vai ser bom para o clube, vamos tentar fazer o que fiz o ano passado. O clube não tem nada a ver um com o outro, mas vamos tentar fazer o mesmo", afirmou ao Canal 11.E prosseguiu: "Temos muita qualidade para mostrar. Todos gostamos de jogar nesses estádios, vai ser bom para todos, um dia especial para nós e para o clube. A nossa união, que tem vindo a crescer vai fazer a diferença".Também Diogo Ribeiro falou num "sonho para todos". "A equipa merece. É um sonho jogar em Alvalade, mas há que focar no passo a passo: primeiro temos o Pevidém, depois o Mirandela, e depois há que aproveitar para desfrutar o momento. O Sporting é umq equipa muito forte, mas não vão ser favas contadas, acredito que, se formos unidos, até podemos fazer uma surpresa. Acho que o Sporting vai apresentar-se na máxima força, o Rúben Amorim não vai facilitar", concluiu.