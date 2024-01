Rúben Amorim e o rumor sobre o benfiquista Rafa: «É impossível pois ele não vinha para o Sporting»

Rúben Amorim foi questionado sobre o rumor que corre sobre o benfiquista Rafa poder vir a rumar ao Sporting."É impossível pois ele não vinha para o Sporting. Está a discutir a renovação com o Benfica e estava a discutir com o Sporting? Não faz sentido nenhum, é um grande jogador, se não jogar com o Sporting é bom", disse o treinador leonino na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Tondela, marcado para terça-feira (18h45) em Alvalade.Mais tarde, o treinador do Sporting ainda voltou a ser questionado sobre o assunto e respondeu: "É um problema do Benfica, esse boato não faz qualquer sentido e é fácil de desmontar."