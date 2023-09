Sporting agradece "anos de dedicação e devoção" de Marinho Peres ao clube

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting está de luto por Marinho Peres, antigo treinador do clube entre 1990 e 1992, que faleceu na segunda-feira, aos 76 anos Numa nota de condolências, os leões manifestaram o "pesar" pela morte do antigo internacional brasileiro e resumiram parte da sua carreira. "Antigo jogador de sucesso, tendo representado a selecção brasileira, chegou a Portugal na década de 80 já como treinador. Orientou vários emblemas, entre eles o Sporting em 1990/1991 e 1991/1992", lê-se."Aos familiares e amigos, o Sporting CP endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de dedicação e devoção ao Clube", vincaram os verde e brancos.