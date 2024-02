Sporting SAD atingiu os capitais próprios positivos mais elevados na sua história

No relatório e contas apresentado esta quarta-feira e que foi comunicado à CMVM , a SAD do Sporting apresenta ao detalhe os resultados financeiros do primeiros semestre desta temporada, sendo que salta à vista igualmente as conclusões positivas em termos de capitais próprios da sociedade verde e branco.Desde logo, a SAD leonina atingiu os capitais próprios positivos mais elevados de sempre na sua história, na ordem dos 67,2 milhões de euros, naquela que representa uma subida de 58,259 milhões relativamente ao período de contas anterior, que sucedeu a 30 de junho de 2023. Então, os leões haviam registado um total de capitais próprios positivos de 8,9 milhões de euros.Para este valor apresentado no primeiro semestre de 2023/24 ajudou, claro, o aumento do ativo da SAD do Sporting. O total do ativo neste período inicial da temporada fixou-se em 398,571 milhões de euros, num aumento de 80,7 M€ em comparação com o período anterior de junho (317,916 M€), naquele que foi um acréscimo que quadriplicou o aumento do passivo.No que diz respeito às contas do passivo, a SAD dos verdes e brancos apresenta um total do passivo nas contas deste primeiro semestre no valor de 331,412 milhões de euros, ou seja naquele que representa um aumento de cerca de 22,4 milhões relativamente ao passivo que a SAD do Sporting registou em junho passado - aí foi de 309,016 milhões de euros de passivo.