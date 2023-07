há 2 horas 16:23

Mudanças em Alvalade

Como é natural, o ponto alto da festa é o jogo com o Villarreal, mas os adeptos leoninos têm à sua espera no Estádio José Alvalade varios melhoramentos. No exterior do recinto foi removida a maioria dos azulejos, e as entradas passaram de 7 para 12 de forma a acelerar a admissão de espectadores. No portão 1 serão testados novos torniquetes com a tecnologia NFC, para a identificação do usuário. Já no interior os degraus foram pintados de cinzento e os corrimões de preto, dois tons que harmonizam agora com o verde das cadeiras.