Sporting volta a criticar arbitragem frente ao Benfica: «Um verdadeiro ippon a Zicky Té passado despercebido»

Depois de duas críticas tornadas públicas por parte de Miguel Afonso na sequência da derrota do hóquei em patins do Sporting frente ao Benfica, no jogo 3 da final do campeonato na modalidade, os verdes e brancos voltaram à carga esta quinta-feira, por via da mensagem deixada no editorial do Jornal Sporting. Através de um texto assinado por André Bernardo, administrador da SAD e vice-presidente da direção, os leões apontaram o dedo à arbitragem, dando o exemplo da segunda partida da final de futsal, disputada no Pavilhão da Luz."A outra face da moeda é a dos fatores que não controlamos, que são vários, como por exemplo algum tipo de lesões ou influências de decisões de arbitragem (favoráveis ou desfavoráveis). Anteontem, no segundo jogo da final de futsal, análises técnicas à parte, isso bem notório, tendo até um verdadeiro 'ippon' a Zicky Té passado despercebido", apontou o dirigente, a propósito de um lance entre o pivô do Sporting e Afonso Jesus, no qual os leões reclamam falta do jogador do Benfica.Além disso, e tendo por base as questões de arbitragem no desporto, André Bernardo aplaudiu ainda a decisão da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que apresentou uma proposta para a criação de uma entidade externa que possa gerir a arbitragem nas competições desportivas profissionais, que obrigará a alterações nas normas que regulam a gestão da função de arbitragem em vigor."Tal como já manifestado pelo Sporting em comunicado, é de louvar a proposta da Federação Portuguesa de Futebol para um modelo da organização da arbitragem independente", concluiu.