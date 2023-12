Sporting volta a levar a melhor sobre os rivais e domina ranking de visualizações no TikTok

O Sporting voltou a ser, no mês de novembro, o clube português com mais visualizações no TikTok, superando os principais rivais. As estatísticas são do portal 'Deportes & Finanzas'.Segundo revela a mesma fonte, os leões tiveram um total de 4,26 milhões de visualizações no período em questão, levando a melhor sobre Benfica (3,05 milhões), FC Porto (2,85 milhões), Sp. Braga (2,32 milhões) e E. Amadora (2,23 milhões), que fecham o top-5.Refira-se que o Sporting também já tinha sido o clube português com mais interações em outubro naquela rede social , na altura com mais de 6 milhões de visualizações totais.