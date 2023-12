Thierry Correia recorda passagem pelo Sporting "com saudade": «Voltar é um sonho»

Thierry Correia, lateral do Valencia que fez a formação no Sporting, assumiu em entrevista à DAZN que tem o sonho de regressar a Alvalade."Foram momentos incríveis que recordo sempre com saudade. Aproveitei ao máximo e fiz grandes amigos para toda a vida, e isso é o melhor do futebol. Voltar é um sonho, cheguei à equipa principal e saí, foi tudo muito rápido. Sinto que não realizei realmente o meu sonho, que era o de chegar à equipa principal", referiu o jogador de 24 anos, que este sábado, pelas 20 horas, defronta o Barcelona de Félix e Cancelo. "Antes do jogo não sou muito de trocar palavras, mas no final de certeza que vamos falar. Partilhei um estágio na Seleção de sub-18 com o João Félix, e de vez em quando falo com o Cancelo pelas redes sociais. Até já comentei com ele que é um dos meus ídolos", rematou.Recorde-se que Thierry Correia deixou o Sporting para rumar ao Valencia em setembro de 2019 a troco de 12 milhões de euros.