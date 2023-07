Ugarte: «Uma despedida muito difícil de escrever»

Poucas horas depois de ser oficializado como reforço do PSG para a nova época, Ugarte despediu-se do Sporting nas redes sociais."Uma despedida muito difícil de escrever. Quero agradecer a todas as pessoas que trabalham para e pelo Sporting por me terem feito muito feliz durante o tempo que lá estive, obrigado a todos; médicos, cozinheiros, roupeiros, equipa técnica, mas principalmente aos meus colegas que fizeram parte dessa linda trajetória que construí desde que cheguei. Agradecer também a todos os Sportinguistas pelo carinho que me deram desde o momento em que pisei na academia", começou por escrever o médio uruguaio."Agora é hora de dar um passo importante na minha carreira, mas sem dúvidas sempre me lembrarei de como fui feliz aqui. Muito obrigado", concluiu.Recorde-se que a transferência de Ugarte - que sai após duas épocas no Sporting - para o PSG rende 60 milhões de euros aos leões.