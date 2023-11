Virose em Alcochete atinge Esgaio, St. Juste e Vasco Fernandes

Ricardo Esgaio, St. Juste e o team manager do Sporting, Vasco Fernandes, foram vítimas de uma virose que deixa os dois jogadores em dúvida para o encontro de domingo, frente ao Estrela da Amadora, que será disputado às 20h30, no Estádio José Alvalade.A informação foi avançada pelo próprio treinador do Sporting, Rúben Amorim , que alargou a convocatória para precaver alguma eventualidade, uma decisão que pode abrir as portas à chamada de Quenda. Fora do leque de opções estão Morita e Geny Catamo, por lesão. O treinador mostrou-se confiante em relação à recuperação de Esgaio, e mais pessimista em relação ao holandês sendo assim praticamente certa a sua ausência do leque de opções.