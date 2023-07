V Sports sem assento na administração da SAD do V. Guimarães para cumprir exigência da UEFA

A V Sports reduziu a sua participação na SAD do V. Guimarães de 46% para 29% e deixou de ter qualquer representante na administração desta sociedade, comunicou o clube vimaranense. Tais decisões surgem com o intuito de cumprir com as determinações da UEFA, que recentemente alertou para um possível conflito regulamentar entre V. Guimarães e Aston Villa, já que ambos são detidos, em parte, por este fundo e estão na mesma prova europeia: a Liga Conferência.





O emblema minhoto ainda que "amanhã serão prestados, da parte do Vitória Sport Clube, todos os esclarecimentos necessários relativamente a esta matéria".Recorde-se que em recente entrevista ao Desportivo de Guimarães, António Miguel Cardoso foi questionado sobre este assunto e fez questão de registar que esta foi uma matéria que preocupou e foi precisamente o primeiro tema que entrou nas negociações com a V Sports."A primeira preocupação quando começamos as negociações foi essa. Gabinetes jurídicos portugueses, Federação e Liga, gabinetes jurídicos ingleses... Não há problema, não há questão absolutamente nenhuma. O artigo 5 da UEFA também é claro. Nada a criar esse problema, estamos protegidos. E temos um acordo com a V Sports em que, caso a UEFA, daqui a 10 ou 15 anos, decida alterar alguma norma, estão dispostos a ser flexíveis e cumprir. Há até muitos casos com maioria de capital em que as coisas têm sido contornadas. Aqui é minoria de capital e não existe controle absolutamente nenhum", assinalou com convicção o líder da SAD vitoriana.

Esta sexta-feira serão prestados, da parte do Vitória Sport Clube, todos os esclarecimentos necessários relativamente a esta matéria.