Banza eleito jogador do mês da Liga Bwin

?? Bisa dentro e fora de campo ??

Banza está ´ melhor marcador, avançado e ainda ^ da #LigaPortugalbwin Juntarias o teu voto ao dos treinadores? #LigaPortugal #criatalento #marcaomundo pic.twitter.com/XrYWWB9732 — Liga Portugal (@ligaportugal) September 9, 2022

Banza foi eleito, pelos treinadores da Liga Bwin, o jogador do mês da competição com 34,72% dos votos, juntando assim o prémio ao de melhor avançado em agosto O francês do Sp. Braga, que é o melhor marcador do campeonato à passagem da 5.ª jornada, com cinco golos, contribuiu para as vitórias dos arsenalistas frente a Famalicão (3-0), Marítimo (5-0) e Arouca (6-0), tendo ainda apontado um dos tentos na jornada inaugural da prova, no empate (3-3) diante do Sporting.Desta forma, Banza superou a concorrência de dois jogadores do Benfica: João Mário (13,89%) e Enzo Fernández (9,72%).Banza, recorde-se, chegou ao Sp. Braga no mercado de verão proveniente do Lens, depois de, na temporada passada, ter representado o Famalicão por empréstimo da formação gaulesa.