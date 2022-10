Benfica, FC Porto, Sporting e Sp. Braga alvo de controlos antidoping surpresa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Benfica, FC Porto, Sporting e Sp. Braga foram alvo de controlos antidoping surpresa nos últimos dias, havendo a particularidade de águias e dragões terem sido duplamente controlados.Os quatro clubes, que estão ainda envolvidos nas competições europeias, foram todos controlados na quarta-feira pela ADoP (Autoridade Antidopagem de Portugal), sendo que o Benfica foi ainda alvo de um controlo na terça-feira por parte da UEFA. O mesmo procedimento ocorreu com o FC Porto, mas na quinta-feira, tal como Sérgio Conceição já anunciara ao princípio da tarde de hoje na antevisão do clássico com os encarnados.