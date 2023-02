Centralização dos direitos televisivos agrada aos clubes: «Só assim se cria riqueza de forma a que todos beneficiem»

Rui Costa, Frederico Varandas e Pinto da Costa marcaram presença na cimeira de presidentes da Liga



Rui Costa, Frederico Varandas e Pinto da Costa marcaram presença na cimeira de presidentes da Liga

Realizou-se esta terça-feira, em Coimbra, a X Cimeira de presidentes da Liga , reunião que serviu para discutir, entre outros assuntos, a Centralização dos Direitos Audiovisuais e o Plano Estratégico para os próximos quatro anos, e que contou com a presença dos presidentes de quase todos os clubes do futebol profissional.No final da cimeira, Joaquim Ribeiro, António Gaspar, Vítor Murta e João Rodrigues, presidentes de Vizela, Penafiel, Boavista e Farense, respetivamente, falaram à Comunicação Social sobre os temas abordados, e deixaram votos de um futuro de sucesso para o futebol português."Acima de tudo, foi uma consolidação do trabalho já efetuado no passado e uma visão muito acentuada em relação ao futuro. De uma forma consistante, o presidente Pedro Proença apresentou a estratégia para os próximos quatro anos. Agradou-me muito a forma como foi apresentada e é realmente uma estratégia muito consistente e com grande visão do futuro. Ambiente? Foi um ambiente tranquilo, em que todos os clubes estão virados para o mesmo objetivo, o de ter um futebol mais competitivo e profissional. Penso que foi uma boa cimeira. Centralização dos direitos? Temos datas marcadas que vamos respeitar. Não é o prazo que pretendemos, mas penso que as coisas vão tentar ser aceleradas. A Liga está constantemente a questionar todas as entidades que podem envolver essa centralização. Penso que há preocupação em várias vertentes: profissionalismo, competitividade, visibilidade. Penso que vamos melhorar nesses aspetos. As ideias são boas, positivas, e concordamos com o que tem sido apresentado. Arbitragem? Não foi um tema debatido"."Os principais pontos que debatemos foram o ponto da situação da centralização dos direitos televisivos, a apresentação da Arena Liga Portugal, a definição do plano estratégico elaborado ainda durante o mês de março para 2023-2027... No final da reunião, grande parte dos presidentes incentivaram o presidente Pedro Proença a candidatar-se a um novo mandato, o de 2023-2027. A grande maioria acha, daqueles que se manifestaram, que os desafios que se colocam nos próximos anos são desafios importantes. É um trabalho que ainda não findou e achamos que deve continuar, apresentando nova candidatura e terminando os dossiers que ainda não encerrou. Houve muita gente a manifestar-se a favor, a grande maioria mostrou-se favorável à continuação de Pedro Proença, quase a exigir que continuasse. Não houve voz nenhum contra essa candidatura"."Estamos a dar passos fortes para caminharmos para um bom futuro do futebol português. Estamos contentes pelo trabalho que o presidente Pedro Proença tem desenvolvido. É o homem certo no momento certo, uma figura unânime. Hoje estivemos aqui para perceber os passos que foram dados pela Liga nos últimos tempos. Não é o momento para falarmos de arbitragens. O importante para todos os clubes são as receitas. Com mais ou menos dificuldade, os problemas são transversais a todos os clubes. A questão das transmissões televisivas é muito importante para o futuro de todos os clubes. Acho que é importante pensarmos cada vez mais nas receitas, estruturarmos o futebol. Defendo a antecipação desse prazo, acho que vai beneficiar os clubes da dimensão do Boavista, clubes médios, para permitir que sejamos mais competitivos. Até os clubes de maior dimensão têm interesse que haja maior competitividade no futebol português. O objetivo é antecipar no máximo de um ou dois anos. Nós, Boavista, recebemos muito menos de metade do que aquilo que recebem os denominados clubes grandes. Não é possível sermos autossuficientes, uma melhor divisão das receitas televisivas vai permitir que tudo seja mais competitivo"."Olho [para o futuro] com um otimismo bastante grande. Vamos unir-nos em torno de um projeto que vai dar certamente frutos no futuro. Passa pela centralização dos direitos audiovisuais e pela forma como vai ser distribuído o bolo no futuro. É importante que esse bolo cresça. Há uma intenção muito forte na internacionalização do futebol, e só assim se pode criar riqueza de forma a que todos beneficiem. O VAR tem sido muito importante, e vai ser finalmente utilizado nos jogos da 2.ª Liga. Acredito que, cada vez mais, o futebol português vai ter um caminho muito positivo na sociedade portuguesa, contribuindo na parte económica e criando mais valias para o país com os jogadores formados em Portugal e que conseguimos consistentemente transferir para ligas lá fora".