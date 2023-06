Estrela da Amadora-Marítimo, em direto

há 4 horas 14:16

José Gomes: «Este jogo é especial e não se compara a nenhum do campeonato»



Hélder Santos

O Marítimo está preparado para o playoff. É este o sentimento do grupo de trabalho maritimista, transmitido pelo técnico José Gomes, no lançamento do encontro, feito após mais um treino que decorreu à porta fechada, no Estádio do Marítimo. O líder verde-rubro está contente com a semana de trabalho da sua equipa.



"A preparação correu muitíssimo bem, no seguimento do que temos vindo a fazer já a algum tempo. A equipa está bem, com dinâmica, estamos preparados para o grau de dificuldade deste jogo, pois vamos defrontar uma equipa muito bem organizada e que perdeu apenas três vezes no seu campeonato e que demonstra o excelente trabalho que o seu treinador fez durante toda a época, sendo constituída por excelentes profissionais. Vai ser um jogo difícil, mas estamos preparados para o que nos espera na Amadora", referiu José Gomes.