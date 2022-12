Gonçalo Ramos eleito melhor jogador dos meses de outubro e novembro da Liga Bwin

A rising

Gonçalo Ramos foi eleito, pelos principais treinadores da Liga Bwin, o melhor jogador dos meses de outubro e novembro da competição.O jovem do Benfica, que no período em questão apontou cinco golos no mesmo número de jogos - tendo bisado em dois deles -, junta este prémio ao de melhor avançado nos mesmos meses. Com 21% dos votos, Gonçalo Ramos superou a concorrência dos companheiros de equipa Rafa, com 20%, e Enzo Fernández, com 8%.