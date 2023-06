Ugarte é o primeiro jogador do Sporting no onze do ano da Liga Bwin

Raça de leão num meio-campo cada vez mais bem composto ?



Manuel Ugarte foi eleito para integrar o onze do ano da Liga Bwin. O médio, que representou o Sporting na última temporada e que vai agora rumar ao PSG , foi um dos mais votados pelos treinadores e capitães da competição.Com 31 jogos e 2.531 minutos nas pernas, o uruguaio, de 22 anos, somou 189 recuperações de bola ao longo do campeonato e foi um dos jogadores mais utilizados por Rúben Amorim.Ugarte junta-se assim a Otávio no meio-campo deste onze do ano. A defesa é composta por António Silva, Pepe, Otamendi e Grimaldo. Diogo Costa é o guarda-redes.