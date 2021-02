Hélder Malheiro afastado após erro no Boavista-Gil Vicente

O árbitro Hélder Malheiro foi este sábado afastado do jogo Farense-Moreirense, para o qual havia sido nomeado pelo Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol, na sequência de uma decisão tomada no Boavista-Gil Vicente de ontem à noite.





sabe que o facto de Hélder Malheiro ter persistido no erro apesar de ter sido alertado pelo VAR, Rui Oliveira, no segundo golo dos gilistas, causou forte desagrado ao CA levando à decisão de o retirar do jogo de segunda-feira, para o qual já estava nomeado. A alteração foi efetuada às 10h50 deste sábado, conforme é possível verificar no mapa de nomeações. Hélder Malheiro é substituído por Iancu Vasilica.Recorde-se que o trabalho de Hélder Malheiro no Bessa mereceu duras críticas do presidente do Boavista, Vítor Murta