O grupo de Whatsapp com Pizzi, Coates e Danilo que levou a Liga a suspender campeonatos

Toda a estrutura do futebol português entrou de 'quarentena' por pressão de vários quadrantes desportivos em redor do desporto-rei mas em particular por ação dos capitães de equipa dos clubes profissionais. Ao que Record apurou, o Sindicato dos Jogadores, liderado por Joaquim Evangelista, mantém ativos dois grupos no WhatsApp com os líderes do balneário das várias equipas profissionais e questionou os jogadores sobre quais seriam as melhores medidas a tomar para enfrentar a pandemia do coronavírus, assim como a reação dos atletas à decisão de realizar as partidas à porta fechada.





