Portimonense vai protestar jogo com o Boavista por inscrição irregular de Daniel Ramos

O Portimonense vai avançar para uma ação de protesto ao jogo com o Boavista, que terminou empatado a um golo, por considerar que o emblema axadrezado inscreveu de forma irregular o técnico Daniel Ramos.

Numa nota enviada à comunicação social, Paolo Elano, do escritório de advogados Bichara & Motta, sediado no Rio de Janeiro (Brasil), alega que o Boavista tem "dois treinadores com contrato de trabalho válido e eficaz", situação que "viola as disposições legais e regulamentares em vigor no futebol em Portugal".





"Informo que iremos protestar o jogo, denunciar imediatamente esta situação na Comissão Disciplinar, assim como em toda a Comunicação Social e nos demais órgãos jurisdicionais nacionais e internacionais competentes", acrescentou o representante do Portimonense.Paolo Elano escreveu ainda que o clube algarvio conta com Associação Nacional de Treinadores de Futebol "para denunciar estas situações tão penalizadoras dos treinadores e que constituem irregularidades inadmissíveis numa competição profissional".No momento em que a nota chegou à redação de, o site da Liga Portugal indicava os nomes de Daniel Ramos e Lito Vidigal com a função de 'Treinador Principal' do Boavista, embora este último tenha deixado o Bessa a meio do mês de dezembro de 2019 Alguns minutos depois, a Liga atualizou esse registo e passou a constar apenas o nome de Daniel Ramos com a referida função.