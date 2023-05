Estoril vence Benfica na 1.ª mão da meia-final da Taça Revelação

João Neves e António Silva nas bancadas do Estádio António Coimbra da Mota



O Estoril venceu esta terça-feira o Benfica, por 2-1, e colocou-se em vantagem para atingir a final da Taça Revelação, competição que venceu nos dois últimos anos.Com os craques António Silva e João Neves na bancada do António Coimbra da Mota , que aproveitaram a folga para verem os antigos colegas, as águias até entraram melhor e chegaram à vantagem numa recarga de Marcos Zambrano, após boa jogada de Hugo Félix, aos 9’.A tendência do jogo começou a mudar aos 27’ quando o árbitro Gonçalo Pereira expulsou o guarda-redes Ricardo Ribeiro. Uma decisão muito contestada pelos benfiquistas pois quando o guardião derrubou Rodrigo Ramos o estorilista não seguia na direção da baliza.Contra 10, os canarinhos tomaram conta das operações e foram obrigando os encarnados a recuarem. Ainda assim, o empate só chegou já na 2ª parte, com Cauê Alves a concluir na pequena área.A reviravolta ficou confirmada aos 74 minutos num espetacular livre direto de Ivan Pavlic, que colocou a bola no ângulo, não dando hipóteses ao guardião João Félix.A 2ª mão da meia final está marcada para o próximo dia 29.