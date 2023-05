E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





João Neves e António Silva estão esta manhã nas bancadas do Estádio António Coimbra da Mota. A dupla de jovens jogadores do plantel principal do Benfica está a assistir ao jogo entre os encarnados e o Estoril da 1.ª mão das meias-finais da Taça Revelação (Sub-23)