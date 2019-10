Leonel Pontes: «Faltou eficácia e nervo. Equipa sentiu-se muito cómoda e isso não gostei»

Leonel Pontes considera que "faltou eficácia e nervo" este sábado ao Sporting para conseguir manter a invencibilidade na Liga Revelação, tendo perdido por 2-1 na deslocação ao terreno do rival Benfica."A equipa sentiu-se muito cómoda com os sete pontos de vantagem e essa parte não gostei", admitiu o treinador dos leões após o jogo no Seixal que ditou a primeira derrota da temporada, ainda que se mantenham lideres da Liga Revelação com 30 pontos, agora mais quatro do que o Benfica.