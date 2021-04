Apesar de ter guiado o Estoril à conquista da Liga Revelação, ao vencer por 2-0 na receção ao Leixões, o técnico Vasco Costa assumiu sentir-se "envergonhado" por aquilo que viveu esta terça-feira na Amoreira. Tudo por conta do sucedido no encontro desta tarde, que ficou marcado por duas expulsões na turma visitante e ainda por um final com confusão junto do banco canarinho.





"Sinto-me envergonhado por ter feito parte deste dia. Isto não é nada... Não sei como é que as coisas chegam a este ponto. Nós só queríamos jogar futebol. Futebolisticamente falando acho que fizemos um jogo muito fraquinho", declarou o técnico, que numa primeira ocasião viu a sua 'flash interview' ao Canal 11 interrompida pela fúria de um jogador leixonense com um bem audível "isto é uma vergonha c..." "Acho que o facto de ficarmos a jogar contra dez tão cedo, alterou a dinâmica do Leixões. Começámos a falhar, mas fomos sempre a equipa que procurou. Foi um jogo muito dividido, mesmo com nove não houve muita diferença. Tenho pena. Não é por isto que andamos no futebol. Esta prova é importante para a formação destes jovens, oportunidades para todos, eu incluído", acrescentou.