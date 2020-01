20' - Fábio Silva recebe a bola na área, roda para a baliza e remata, mas a bola a sair ao lado da baliza do Varzim.





19' - Manafá parte para a jogada individual, a rematar forte, mas a bola a sair por cima.17' - Frédéric Maciel a cruzar, mas Diogo Costa a sair dos postes e a agarrar a bola.13' - Cruzamento de Saravia e Fábio Silva a cabecear, mas por cima da baliza do Varzim.12' - FC Porto começa a tomar conta da posse de bola.5' - Dragões com uma boa jogada no ataque, com Luiz Diaz a colocar a bola na área e a sobrar para Sérgio Oliveira que tentou o remate de primeira, mas saiu por cima.3' - Saída rápida para o ataque do Varzim, mas a defesa do FC Porto corta para canto. Canto batido e Diogo Costa a segurar sem problemas.Onze do Varzim: Ismael; João Amorim, Alan, Hugo Gomes e Cerveira; Baba Sow, Rui Moreira e Pedro Ferreira; Lumeka, Frédéric Maciel e Leonardo Ruiz.Já há ONZE DODiogo Costa, Saravia, Mbemba, Marcano, Manafá, Otávio, Matheus Uribe, Sérgio Oliveira, Luis Díaz, Fábio Silva e Soares- O árbitro nomeado para o encontro foi Rui Costa, que terá como assistentes Tiago Costa e João Bessa Silva; Fábio Melo é o 4.º árbitro. Cláudio Pereira (VAR) e Álvaro Mesquita (AVAR) completam a equipa de arbitragem- "Se conseguirmos limitar o grande potencial que os jogadores do FC Porto têm e se formos práticos e objetivos poderemos conseguir oportunidades para surpreender o adversário. Claro que o favoritismo está do outro lado, mas isso tem de ser expresso dentro de campo", disse o treinador da formação poveira.- Do lado do Varzim, Paulo Alves fala de "um jogo bonito e muito importante para valorizar o trabalho" que a equipa tem feito nos últimos tempos.- Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo, o treinador dos azuis e brancos elogiou o adversário: "Vamos defrontar o Varzim, uma equipa que nos últimos 4 meses não perdeu fora. Estou a lembrar-me de um início mau, mas depois teve um percurso interessante, principalmente fora. É uma equipa talhada para jogar fora, mais contida, para espreitar ataques rápidos, contra-ataques... Temos de estar precavidos contra isso. Trata-se de uma equipa incómoda, que cria dificuldades. Temos de encarar com respeito máximo, assumir o jogo e tentar passar a eliminatória", disse.- Para este encontro, o treinador dos dragões, Sérgio Conceição, não vai poder contar com Corona, castigado, e com Pepe e Nakajima, lesionado.- Boa tarde! O FC Porto recebe esta tarde (18 horas) o Varzim, em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal. Os dragões, que já ergueram o troféu 16 vezes, recebem o quinto classificado da 2.ª Liga e tentam chegar à antecâmara da final pela quarta vez na história.