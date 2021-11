há 3 horas 16:44

No lado do Varzim, o técnico António Barbosa não poderá contar com Luís Pedro, por lesão, e Rodrigo Rêgo que se encontra castigado. O treinador dos poveiros, na antevisão à partida, admitiu que as posibilidades de eliminar o campeão nacional "são muito reduzidas", mas também assegurou que "não será impossível". "Poderemos ter as nossas possibilidades e acreditamos nos nossos jogadores. Esperamos que eles aproveitem o momento para se valorizarem", afirmou.