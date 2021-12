há 2 horas 16:01

João de Deus no comando

E o castigo do técnico benfiquista foi o motivo pelo qual a antevisão do encontro por parte das águias, foi realizada por João de Deus, ele que irá estar hoje a orientar a equipa no banco de suplentes. E quando perspetivou a partida desta noite, assinalou que espera que seja um jogo mais aberto do que os típicos encontros do campeonato. "É provável que seja um jogo mais aberto porque tem de haver uma decisão. É normal que seja mais dividido. O FC Porto também é uma equipa muito forte ao nível do contra-golpe e nós estamos bem identificados para aquilo que possam ser as dinâmicas da equipa portista", assinalou.