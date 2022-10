há 2 horas 17:51

Sérgio Conceição rejeita facilitismos

Na antevisão à partida, o técnico do FC Porto garantiu que o jogo com Anadia será encarado como se de um jogo de Liga dos Campeões se tratasse. "É um jogo de Taça, temos que estar atentos e fazer uma análise ao adversário como se fosse de Liga dos Campeões. A humildade começa na equipa técnica e tem de passar pelos jogadores, porque assim as coisas podem ficar mais fáceis. Vamos encontrar dificuldades diferentes das que encontramos em Portimão e em Leverkusen. Não podemos deixar de ser a equipa que somos senão pode acontecer Taça", afirmou, frisando que "este jogo da Taça não é para passear e descomprimir. É uma eliminatória para ganhar".