Farense denuncia agressões a adeptos em Vila Verde: «Foram emboscados com cintos e paus»

O Farense condenou na noite deste domingo as agressões de que foram vítimas adeptos do clube, em Vila Verde, após o jogo com o Lank Vilaverdense, a contar para a terceira eliminatória da Taça de PortugalOs algarvios revelaram, em comunicado, que os adeptos foram emboscados quando se preparavam para abandonar as imediações do estádio. A GNR de Vila Verde tomou conta da ocorrência.O Sporting Clube Farense pelo presente, com profunda consternação comunica que seus adeptos foram barbaramente agredidos após o término do jogo a contar para a 3ª Eliminatória da Taça de Portugal frente ao Lank FC Vilaverdense.Sensivelmente meia hora após o fim do jogo e nas imediações do estádio municipal da Cruz do Reguengo, um grupo de adeptos do SC Farense ao dirigirem-se ao autocarro que os transportaria de volta a Faro, foram emboscados por um grupo sensivelmente de 20 a 30 elementos, de rostos tapados e armados com cintos, paus e outros adereços que os agrediram barbaramente.Os deploráveis, violentos e cobardes atos praticados sobre os nossos adeptos, foram reportados às várias autoridades , incluindo o Comandante da GNR ,presentes no local, que procederam ao competente relatório da ocorrência, dando início ao processo de inquérito que o SC Farense acompanhará na qualidade de assistente.Face à gravidade do ocorrido, e recordando que o SC Farense durante a presente época fará um sem número de deslocações a clubes nas imediações da cidade de Braga, apela-se às entidades e autoridades competentes para que de forma célere identifiquem e punam exemplarmente os agressores.Os adeptos agredidos foram prontamente assistidos no local por equipas de emergência médica e com o apoio da equipa médica do SC Farense. Após o que dois adeptos foram encaminhados para o hospital de forma a realizarem os exames necessários. A todos o SC Farense agradece o apoio e deseja rápidas melhoras.