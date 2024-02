Já há data e hora para o dérbi entre Sporting e Benfica das 'meias' da Taça de Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta quarta-feira que Sporting e Benfica vão jogar a 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal a 29 de fevereiro no Estádio José Alvalade. O encontro está marcado para as 20h45 e será transmitido pela RTP.O duelo dos quartos de final entre Santa Clara e FC Porto, que foi interrompido devido às condições atmosféricas,a partir do minuto 27 às 16h (hora de Portugal Continental) e terá transmissão na Sport TV.