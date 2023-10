José Mota após eliminação da Taça frente ao Länk Vilaverdense: «Assumo claramente a derrota»

O Länk Vilaverdense venceu este domingo o Farensee eliminou a equipa da Liga Betclic da Taça de Portugal. Os algarvios ainda conseguiram marcar dois golos no tempo de compensação, mas não evitaram o triunfo do último classificado da Liga Sabseg. Depois do final do jogo, José Mota assumiu o desaire, mas considerou que o resultado foi injusto."Assumo claramente a derrota, mas não fomos inferiores ao adversário. Fomos mais em tudo, menos na finalização. Tivemos reação, fizemos dois golos, parece-me até que o resultado foi injusto, mas serve-nos de lição".E continuou: "Temos de perceber os fatores motivacionais que envolviam este jogo e o adversário. Era o primeiro jogo no seu terreno, o primeiro jogo do seu treinador e um jogo diante de uma equipa da Liga Betclic. Tivemos sete ou oito oportunidades e não fizemos. O Länk foi mais eficaz, teve a sorte do jogo, mas estão de parabéns, porque venceram. É um jogo de Taça de Portugal e isto às vezes acontece".