«Lamentamos que coloque o Olivais e Moscavide num suposto saco em que pela nossa grandeza não temos lugar»

O Olivais e Moscavide recorreu na madrugada deste sábado às redes sociais para, em comunicado, lamentar a recusa do Sporting em ceder a receita do jogo da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, que se disputa hoje, pelas 20h45, no Estádio José Gomes."No momento do sorteio e sabendo que o jogo com o nosso adversário por inúmeras razões não se poderia realizar no nosso estádio, deixando nós o conselho de em situações futuras a FPF poder assumir esse esclarecimento de forma a evitar discussões estéreis sobre a atuação do clube visitado, procurou-se uma solução para fazer deste jogo uma Promoção ao Futebol.Foi a pensar na proximidade, segurança e nas condições oferecidas pelo Estádio José Gomes que aceitámos a nosso pedido a disponibilidade do CF Estrela da Amadora, ao qual estamos muito gratos a cedência da sua casa. Teria sido muito fácil ao Olivais e Moscavide empurrar para a FPF a falta de condições para realizar o jogo, a bem da Promoção do Futebol não o fizemos.Ao contrário do que é habitual nestas situações o pedido de cedência da receita ao adversário foi unicamente para fazer face a despesas de organização. Por exemplo: certamente que os mais de 100 efetivos da PSP que estarão de serviço neste jogo, não estarão no local porque é o habitual num jogo do Olivais e Moscavide.A nossa situação financeira é igual a muitas de clubes da nossa dimensão, somos responsáveis e não estamos na Taça de Portugal a jogar por fontes de oxigénio ou jackpots. Respeitamos a decisão do adversário, nem estamos com nenhum outro sentimento que não seja o de dever cumprido que tudo o que fizemos foi para promover o Futebol.Ética e Transparência é quando uma equipa que não tem os mesmos recursos se organiza para que nada falte ao adversário para que tudo corra pelo melhor dentro e fora do campo. Lamentamos que promover o Futebol partilhando receitas para pagar despesas para realizar o jogo não faça sentido ao nosso adversário e lamentamos que coloque o Olivais e Moscavide num suposto saco que pela nossa grandeza não temos lugar.Esta semana muito se falou da visibilidade desde jogo, nunca em momento algum o Olivais e Moscavide achou que o nosso adversário a iria utilizar para marcar uma posição que só a ele lhe diz respeito porque a nossa integridade e defesa é um problema nosso e de mais ninguém.Gonçalo Candeias, Presidente".