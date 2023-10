Länk Vilaverdense repudia violência: «Agressores identificados no local pelos adeptos agredidos»

O Lank Vilaverdense repudiou esta segunda-feira osa contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.O clube informou ainda que os "agressores foram identificados no local pelos adeptos agredidos".Face aos acontecimentos ocorridos nas imediações do Estádio Cruz do Reguengo após o jogo da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, que opôs o Lank FC Vilaverdense e SC Farense e depois de tomar conhecimento das bárbaras agressões a adeptos do clube visitante, o Lank FC Vilaverdense informa que repudia estes atos veementemente e lamenta que desavenças entre apoiantes de clubes da Primeira Liga, às quais o nosso clube é totalmente alheio, tenham sido trazidas para Vila Verde.Os agressores foram identificados no local pelos adeptos agredidos, que informaram os diretores do SC Farense do contexto deste ato violento.O Lank FC Vilaverdense encontra-se disponível para prestar qualquer esclarecimento, bem como para auxiliar as autoridades em tudo o que for necessário.Desejamos ainda uma rápida recuperação a todos os adeptos do SC Farense, lamentando profundamente o sucedido.A Direção