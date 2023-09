Olivais e Moscavide recebe Sporting em "estádio alternativo": «Não é vassalagem»

Depois da festa feita após o sorteio, as questões práticas. O Olivais e Moscavide vai receber o Sporting na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal num "estádio alternativo", como esclareceu o emblema da 1ª divisão da AF Lisboa em comunicado assinado por Gonçalo Candeias, presidente da direção. Se em 1994/95 o duelo com os leões na prova-rainha do futebol havia sido no Estádio Alfredo Marques Augusto, o encontro agendado para o fim de semana de 21 e 22 de outubro será noutro local que "ainda não está definido". "Seja onde for, continuaremos a jogar em 'casa'", sublinham."As condições exigidas aos clubes participantes na Taça de Portugal 2023/24 não são as mesmas exigidas em 1994/1995. Não restava ao Olivais e Moscavide (ou a grande maioria dos clubes de escalões "inferiores"/distrital) outra hipótese que ao receber o Sporting de encontrar um estádio alternativo para o jogo se realizar. Para que fique claro: não é vassalagem, nem nunca será desrespeitar a história e os valores do nosso clube", pode ler-se nas redes sociais do clube.E prossegue: "O estádio alternativo, nunca poderá ser um estádio qualquer. Terá que ser obrigatoriamente um estádio com condições para que o jogo tenha possibilidade de ser transmitido na tv (o nosso tem 25% de luz necessária), sendo que o horário do jogo nesse caso é definido pelos interesses de programação do operador e como é óbvio o Olivais e Moscavide nunca iria dizer que não (transmissão)".De forma a evitar discussões estéreis nas redes sociais, a desinformação ou esclarecer dúvidas que vão surgir:1) As condições exigidas aos clubes participantes na Taça de Portugal 2023/24 não são as mesmas exigidas em 1994/1995.2) Face ao ponto n°1, não restava ao Olivais e Moscavide (ou a grande maioria dos clubes de escalões "inferiores"/distrital) outra hipótese que ao receber o Sporting Clube de Portugal de encontrar um estádio alternativo para o jogo se realizar.3) Para que fique claro: Não é vassalagem, nem nunca será desrespeitar a história e os valores do nosso clube.4) O estádio alternativo, nunca poderá ser um estádio qualquer. Terá que ser obrigatoriamente um estádio com condições para que o jogo tenha possibilidade de ser transmitido na tv (o nosso tem 25% de luz necessária), sendo que o horário do jogo nesse caso é definido pelos interesses de programação do operador e como é óbvio o Olivais e Moscavide nunca iria dizer que não (transmissão).5) Jogo com transmissão na TV. De facto são inúmeros os jogos nestes já 111 anos de história que tivemos a oportunidade de ver transmitidos em horário nobre e num operador de escala nacional/mundial. Desvalorizar esta possibilidade inédita na vida do nosso clube, é só mesmo para quem não sente o clube.6) Desvalorizar a mínima situação que envolva um jogo para muitos inédito (não eram nascidos em 1995) e histórico como este só mesmo no tempo de antena dado pelas redes sociais ou nas conversas de café.7) O local pelas razões acima apontadas ainda não está definido.8) A data e hora ainda não estão definidas.9) Assim haja local, data e hora assim que possivel os nossos Sócios e Adeptos serão informados das condições de acesso ao jogo.10) Apesar do jogo não se realizar no Alfredo Marques Augusto, seja onde for, continuaremos a jogar em "casa".11) Não esquecer que a Época 23/24 não é apenas Taça de Portugal, por isso conto com todos domingo em Tires para apoiar e juntos trazer uma vitória.Um último e sincero pedido:Desfrutem do momento!"