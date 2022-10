Paulo Alves: «A perfeição não existe, mas tenho de valorizar o trabalho dos jogadores»

O Moreirense recebeu e bateu o Vilafranquense, por 3-0 , em jogo da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal disputado na tarde desta sexta-feira. Após o encontro, Paulo Alves era um treinador naturalmente satisfeito."A perfeição não existe, claro, mas tenho de valorizar o trabalho dos jogadores, de alguns que não têm tido muito tempo de jogo mas que aproveitaram bem a oportunidade. Estou feliz com o empenho, com o compromisso de todos. Somos uma equipa com atitude e ética de trabalho muito fortes, isso é o principal, o resto vem a seguir. O objetivo era seguir em frente, seguimos o nosso caminho. Mudámos oito jogadores, todos contam, todos fazem parte, todos dão corpo ao processo. Estou feliz, mas temos de continuar a dar seguimento", referiu o treinador dos cónegos."A equipa está a assimilar os processos, os automatismos. O objetivo de todos é que as coisas evoluam de forma positiva, isso tem sido visível. Independentemente do tempo de jogo dos jogadores, todos procuram estar dentro das diretrizes e isso constitui uma evolução. Essa evolução tem de ser contínua, não podemos parar por aqui, temos de continuar a dar consistência à equipa", concluiu.