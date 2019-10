Presidente do Alverca: «Sonho voltar a receber um grande e voltar a fazer história»

Poucos minutos após o final do encontro em que o Alverca eliminou o Sporting da Taça de Portugal, com um triunfo por 2-0, o presidente do clube ribatejano não escondeu a enorme satisfação pelo feito alcançado e afirmou, em declarações à RTP, o desejo de receber outro grande do futebol nacional na 4ª eliminatória.





"O meu sonho é voltar a receber um grande e voltar a fazer história", assumiu Fernando Orge. "Ainda estou a assimilar esta vitória. É uma alegria enorme o que se passou aqui hoje. Obrigado à cidade, aos jogadores e a toda a estrutura. Esta gente está feliz, contente e vibrante", salientou o líder do emblema do Ribatejo."Vou ao balneário abraçar os jogadores e a equipa técnica, eles merecem tudo por aquilo que nós vivemos aqui", disse o presidente do Alverca, antes de deixar um 'aviso' ao próximo adversário na prova rainha.

"Eliminámos o detentor da taça, muitos não pensavam mas conseguimos fazê-lo. Agora quem nos defrontar tem de pensar que estamos aqui para trabalhar no limite. Dou os meus parabéns e a minha vénia a todo o grupo, pois trabalhou no limite para este objetivo", finalizou.