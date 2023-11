Renato Coimbra após eliminar o Paredes: «O nosso sonho agora é uma equipa grande»

O Amarante venceu este domingo o Paredese garantiu o lugar no sorteio dos oitavos de final da Taça de Portugal. Após o final do jogo, Renato Coimbra, treinador da equipa visitante, não esconde o desejo de ter pela frente uma equipa grande."Não permitimos que o Paredes, que tem o plantel muito forte desta divisão, tivesse grandes oportunidades, numa primeira parte equilibrada. Na segunda, o Amarante foi melhor, fizemos o segundo golo e podíamos ter feito o terceiro", começou por dizer.E prosseguiu: "Trabalhamos muito, somos uma equipa organizada, pressionante, com raça, ambição e muita humildade. Seremos a equipa menos favorita das 16 [que se qualificaram para os oitavos de final], mas queremos proporcionar uma festa bonita ao clube, aos adeptos e sócios do Amarante. O nosso sonho agora é uma equipa grande".