Rúben Fernandes ambiciona chegar à final da Taça de Portugal: «É sempre possível sonhar»

O sorteio desta segunda-feira dos quartos de final da Taça de Portugal. Rúben Fernandes, capitão dos gilistas, não esconde o sonho de chegar à final da competição."É um jogo de que os adeptos vão gostar. Vamos fazer de tudo para passar. Sabemos que o último jogo, frente ao Amarante, não foi fácil. Por aí vemos o que é a Taça. Felizmente marquei um golo e conseguimos passar, que foi o mais importante", começou por referir em declarações ao Canal 11."Sabemos que não vai ser fácil. O campeonato não nos tem corrido da melhor maneira, mas vamos lutar até ao fim. É uma prova completamente diferente. Vamos lutar e fazer de tudo para que seja possível passar a eliminatória. É importante para o clube chegar o mais longe possível. Gostávamos de dar esse presente aos adeptos em ano de centenário do clube e vamos dar tudo para o conseguir"."Sabíamos que nos podia calhar uma boa equipa. Contra os grandes é sempre mais difícl, mas nós estamos preparados. Calhou o Vitória e nós temos de fazer de tudo para os conseguirmos superar"."Era muito importante. A minha carreira já vai longa, está a chegar ao fim. É um sonho para mim chegar a uma final. Se o conseguir vou ficar eternamente grato ao Gil Vicente. Vamos fazer de tudo para que seja possível. É sempre possível sonhar"."Temos de separar as coisas. O campeonato é uma coisa e a Taça é outra. Temos de tentar fazer melhor no campeonato, as coisas não nos estão a correr como queríamos. Não temos conseguido a vitória, mas como capitão tenho aconselhado a equipa a ter calma. O final é que interessa. Em ano de centenário é importante que as coisas corram da melhor maneira".