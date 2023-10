Treinador do Länk Vilaverdense e o próximo jogo da Taça: «Será importante receber um dos três grandes»

O Länk Vilaverdense venceu este domingo o Farensee eliminou a equipa da Liga Betclic da Taça de Portugal. O último classificado da Liga Sabseg esteve a ganhar por 3-0, mas consentiu dois golos dos algarvios já no tempo de compensação. Depois do final do jogo, Sérgio Machado, treinador da equipa vencedora, admitiu que a equipa sentiu dificuldades nos últimos minutos e falou sobre a importância do apuramento."Queria, em primeiro lugar, agradecer à população, à cidade e aos adeptos, que compareceram em força. Foi incrível o apoio que nos deram. Depois do 3-0, começámos a sentir que o jogo estava ganho. Confesso que sentimos dificuldade nos minutos finais, quando o Farense colocou três avançados em função das circunstâncias. Mas é bom para este grupo passar e sentir que é possível fazer um campeonato tranquilo, que é o mais importante para nós".Sérgio Machado abordou ainda o jogo da próxima eliminatória: "Será sempre importante receber um dos três grandes. Fora disso, qualquer um que dê para passar. Jogar em casa é um fator fundamental, queremos e tudo faremos para jogar aqui. Mas, neste momento, temos de jogar em Paços de Ferreira e fazer dos jogos lá como se fossem em nossa casa".