Sporting-Benfica, em direto

Boa tarde, seja bem-vindo ao direto do terceiro jogo da final do playoff do campeonato de futsal, um dérbi que, a avaliar pelos encontros anteriores, se antevê que seja um grande espectáculo. Depois da vitória do Sporting no primeiro encontro, por 3-1, e do triunfo do Benfica no segundo, por 7-5, após prolongamento, as equipas voltam a encontrar-se hoje, a partir das 20h30, no Pavilhão João Rocha, para o jogo 3. Acompanhe tudo connosco!

Ao Minuto há 3 horas 16:08 Tiago Brito: «O pormenor nestes jogos faz a diferença» Do lado do Benfica, o ala Tiago Brito revelou o segredo da vitória no jogo 2. "Entregámos ainda mais um bocadinho de nós e dessa forma acho que conseguimos uma vitória justa. São equipas que estão muito niveladas e o pormenor nestes jogos faz a diferença. Fomos uns justos vencedores por tudo o que fizemos em campo", resumiu o ala que, mesmo sem ser titular, marcou o último golo no jogo 2. "Foi a prova de que o coletivo consegue ganhar jogos", referiu. há 3 horas 16:08 Nuno Dias: «Estamos a trabalhar para não sermos surpreendidos» Do lado dos leões, após a derrota no jogo 2, por 7-5, o treinador Nuno Dias garante ter identificado aquilo que é preciso mudar. "Já percebemos o que não fizemos tão bem e corrigimos essas coisas nos treinos, quinta-feira [hoje] certamente estaremos prontos. Vamos ter de fazer correções em todos os jogos, porque há sempre situações às quais vamos ter de nos adaptar. Estamos a trabalhar para não sermos surpreendidos e conseguirmos a vitória, que é a única coisa que nos interessa", afirmou Nuno Dias, assumindo que no dérbi anterior – no qual o Sporting teve por duas vezes uma vantagem de dois golos – "houve desconcentração em certos momentos". há 3 horas 16:06 O que aí vem O pavilhão João Rocha recebe esta noite (20h30) o jogo 3 da final da Liga Placard e tanto o Sporting como o Benfica acreditam que vão conseguir a segunda vitória.