Nuno Dias: «Demos um passo importante»

Nuno Dias, treinador do Sporting, ficou satisfeito pelo pelo triunfo (2-1) diante do Benfica, mas alerta que ainda falta uma vitória aos leões para conquistarem o campeonato nacional.





"Foi um jogo equilibrado, como têm sido todos. Jogos duros, entre equipas com forças semelhantes e que se decidem em pequenos detalhes, pormenores, com situações de um para um em que há uma melhor abordagem. Estamos a uma vitória de ser campeões e o Benfica a duas", afirmou, em declarações ao Canal 11, o treinador do Sporting."Demos um passo importante, passámos para a frente. Mas quem quer ser campeão tem de ganhar três jogos, dois não chegam", acrescentou.Sobre o jogo do próximo domingo, que pode dar o título aos leões em caso de triunfo, Nuno Dias garante que há aspetos a melhorar. "Há espaço para recuperar, mas não para relaxar. Para acertar um ou outro pormenor. Não foi tudo bom. Depois de perdermos na Luz não estava tudo mal e hoje não está tudo bem. Há sempre ajustes que temos de fazer até domingo, corrigir taticamente uma ou outra situação", concluiu Nuno Dias.

Cavinato: "Grande passo para o objetivo do título"



Cavinato marcou um dos golos do Sporting e disse que o triunfo dos leões foi justo. "Foi um jogo equilibrado, como são todos os dérbis. Estivemos melhor, fomos mais eficazes e saímos com a vitória. Um grande passo para o objetivo do título. Todos temos qualidade, somos experientes e sabemos da responsabilidade. Sabemos que em casa somos fortes. Agora é descansar, recuperar e domingo na Luz conseguir um bom resultado", referiu, também ao Canal 11.



Confrontado com os números da atual época (já leva 47 golos), Cavinato diz que tudo se deve ao "trabalho diário e ajuda dos companheiros". "Fico feliz e é continuar a somar para conseguir títulos e ajudar o Sporting", rematou.