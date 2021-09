Portugal-Marrocos, em direto

há 3 horas 11:38

Dois jogos, duas vitórias



FPF

Depois das duas primeiras rondas, Portugal, que bateu a Tailândia por 4-1 e as Ilhas Salomão por 7-0, soma seis pontos, contra quatro de Marrocos, que também goleou as Ilhas Salomão (6-0), mas só empatou face aos tailandeses (1-1).



No caso de vencer o agrupamento, Portugal, campeão europeu em título, vai defrontar nos oitavos de final o terceiro classificado dos grupos A, B ou F, na sexta-feira, em Kaunas.



Se perder com os marroquinos e 'tombar' para o segundo posto, então, a formação das 'quinas' medirá forças com a Venezuela, na quarta-feira, também em Kaunas.



Portugal superou os tailandeses com tentos de Bruno Coelho, Erick, Zicky e Pany Varela, num jogo que começou a perder, e goleou as Ilhas Salomão com golos de Fábio Cecílio, Ricardinho, André Coelho (dois), Sia (própria baliza), Erick e Pany Varela.