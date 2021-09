Portugal-Sérvia, em direto

há 3 horas 13:46

Resultados até aqui



FPF

Líderes do Grupo C, com sete pontos conquistados, resultantes de duas vitórias frente a Tailândia (4-1) e Ilhas Salomão (7-0) e um empate com Marrocos (3-3), os campeões europeus encaram o terceiro classificado do Grupo F no arranque da fase a eliminar.



Depois de dois desaires iniciais, com Irão (3-2) e a campeã mundial Argentina (4-2), os sérvios asseguraram um lugar nos oitavos de final ao golear, na derradeira jornada, os Estados Unidos (7-0), prometendo dar luta a Portugal por um lugar na fase seguinte.