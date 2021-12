Sporting-Benfica, em direto

há 1 horas 18:07

Pulpis: «Vitória significaria que o segundo objetivo da temporada também seria cumprido»

Quanto a Pulpis, técnico espanhol que vai tentar conquistar o primeiro título ao serviço do Benfica, alinhou pela mesma ideia do seu homólogo, recordando a derrota (2-5) no campeonato. "Em Alvalade, foi um jogo muito equilibrado, em que os detalhes fizeram a diferença e amanhã [hoje] será similar. O Sporting tem muitas armas, mas vamos tentar minimizar os seus pontos fortes e aproveitar os pontos fracos", frisou.



Sobre o impacto que o resultado na Supertaça pode ter no resto da época, o técnico dos encarnados foi direto. "Ganhar ia dar-nos muito confiança naquilo que estamos a fazer e significaria que o segundo objetivo da temporada também seria cumprido [após o apuramento para a final four da Liga dos Campeões]. No caso de não ganharmos, seria um golpe duro", admitiu.