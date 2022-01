Portugal-Finlândia, em direto

há 1 horas 13:53

Boa tarde! Depois de uma fase de grupos com um registo limpo, de três vitórias em três jogos – 4-2 frente à Sérvia, 4-1 contra Países Baixos e 1-0 com a Ucrânia –, Portugal procura voltar a fazer história. A Seleção Nacional estará esta tarde, pelas 16H00, frente a frente com a Finlândia para disputar os ‘quartos’ do Euro’2022 de futsal.



