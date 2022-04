Benfica-Sporting, em direto

há 1 horas 19:08

Leões claramente favoritos no confronto direto

Nos últimos cinco jogos disputados entre as duas equipas, de notar para o favoritismo do Sporting. Os leões venceram todos os últimos cinco duelos realizados entre as duas formações, tendo quatro desses encontros terminado em tons de goleada (2-1, 6-2, 5-2, 7-2 e 5-2).



No que toca ao momento das duas equipas no campeonato, poderá dizer-se que é bem positivo. Até ao momento, o Sporting soma um total de 18 vitórias consecutivas - a última e única derrota no campeonato figurou-se a 23 de outubro do ano transato, por 2-4, diante do Fundão. Já as águias atravessam uma sequência de oito triunfos consecutivos - a última derrota foi precisamente diante dos leões, na primeira volta do campeonato, por 2-5.