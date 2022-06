Sporting-Benfica, em direto

há 42 min 19:51

Novo dérbi na final



Vítor Chi

Sporting e Benfica disputa este sábado, a partir das 21 horas, o jogo 1 da final do campeonato nacional de futsal no Pavilhão João Rocha. Leões e águias dividem os ceptros de campeão desde 2003 e apenas por três vezes as duas formações não discutiram o título: em 2008 e 2009, o Belenenses defrontou o Benfica; em 2017, foi o Sp. Braga a medir forças com o Sporting.