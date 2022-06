Sporting-Benfica, em direto

há 35 min 19:57

Sporting e Benfica defrontam-se no jogo 3 da final do playoff de futsal



Pedro Ferreira

Boa noite! Seja bem-vindo ao acompanhamento em direto a todas as incidências do jogo 3 da final do playoff do campeonato nacional de futsal, que colocará Sporting e Benfica frente a frente, a partir das 21 horas, no Pavilhão João Rocha. Para levantar o título de campeão já hoje, os leões precisam de apenas uma vitória, uma vez que contam com um saldo positivo de 2-0 (venceram o jogo 1 e 2). Já as águias, para evitarem tal desfecho, necessitam, obrigatoriamente, de um triunfo para forçar o jogo 4.



